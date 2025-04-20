نحيب يهز المياه وتأبى لفظ غريقها.. بحيرة في شقلاوة تختطف شابا انباريًا (فيديو)

وقال مصدر للسومرية نيوز، ان "الشاب فاضل ، وهو في العشرينيات من عمره، توفي غرقا في وئاقووبان في منطقة كاوة بمحافظة "، مشيرا الى ان "عائلة الفيد تنحدر من محافظة منطقة جزيرة البوذياب".وبين ان "العائلة تهجرت من خلال سيطرة تنظيم الإرهابي على المدينة وبسبب الظروف المادية الصعبة وتضرر منزلهم اضطرت العائلة للبقاء في أربيل".وتمكنت من انتشال جثة الغريق خلال ساعات فجر اليوم، فيما تشير المعلومات الى ان الغريق طالب في والعلوم السياسية بجامعة .