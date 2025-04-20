"اذا جاب عمامه احنا بظهرك".. السيد الصدر يوفد معاونه الجهادي الى الفنان محمد حسين عبد الرحيم بعد الاعتداء عليه

وقالت منصات رسمية تابعة لسرايا السلام، ان " اتصل بالفنان كما اوفد المعاون الجهادي الحميداوي ليتفقد الحالة الصحية للفنان بعد تعرضه للاعتداء"، فيما اكد الحميداوي "مساندة الفنان وتقديم الدعم الكامل له".واظهر مقطع فيديو، تواجد الحميداوي فضلا عن الفنان زهير وخضير في منزل الفنان ، للاطمئنان على صحته، فيما أكد الحميداوي ان هذه الزيارة جاءت لتقديم المساندة وإعطاء رسالة بوجود من يقف معك، قائلا بالنص: "اذا هو جاب عمامه، فاحنا اجينا كلنا وياك ومنقبل واحد يمس شعره منك".وتعرض منزل الفنان محمد الرحيم لهجوم بالعصي والأسلحة البيضاء من قبل احد المنازل المجاورة لهم نتيجة خلافات مالية، حيث ان حفيد الفنان عبد الرحيم يمتلك محلا لصيانة الموبايلات وله أموال بذمة الجيران لقاء اصلاح جهاز لهم، وعندما طالب بامواله تطور الامر الى شجار امتد الى منزل عبد الرحيم وتكسير محل الموبايلات واطلاق عبارات كراهية ضدهم بكونهم "فلسطينيين" ويجب ان يرحلوا.