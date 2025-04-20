"اذا جاب عمامه احنا بظهرك".. السيد الصدر يوفد معاونه الجهادي الى الفنان محمد حسين عبد الرحيم بعد الاعتداء عليه

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Celebrity
من
06:40 AM
الى
07:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
قداس عيد القيامة في قضاء الحمدانية (فيديو)
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-523108-638807245447071077.jpg
"اذا جاب عمامه احنا بظهرك".. السيد الصدر يوفد معاونه الجهادي الى الفنان محمد حسين عبد الرحيم بعد الاعتداء عليه
محليات
السومرية نيوز-محليات
أوفد زعيم التيار الوطني الشيعي، السيد مقتدى الصدر، معاونه الجهادي أبو مصطفى الحميداوي، الى منزل الفنان العراقي الشهير محمد حسين عبد الرحيم، وذلك بعد تعرض الفنان وعائلته لاعتداء من قبل جيرانهم، وتهديده بالرحيل من المنطقة واطلاق عبارات تحمل "كراهية" ضد الفلسطينيين، باعتبار ان عبد الرحيم من اصل فلسطيني.
2025-04-20 | 01:40
2025-04-20T01:40:41+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/ugwnj9mugvf1nclrdyuta?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d523108%26topic%3d%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa%26stopic%3d%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=28269246-333e-4189-8994-e7996f01448c&InitAdsBeforePlayer=1
"اذا جاب عمامه احنا بظهرك".. السيد الصدر يوفد معاونه الجهادي الى الفنان محمد حسين عبد الرحيم بعد الاعتداء عليه
12,020 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
أوفد زعيم
التيار الوطني الشيعي
،
السيد مقتدى الصدر
، معاونه الجهادي
أبو مصطفى
الحميداوي، الى منزل الفنان العراقي الشهير
محمد حسين عبد الرحيم
، وذلك بعد تعرض الفنان وعائلته لاعتداء من قبل جيرانهم، وتهديده بالرحيل من المنطقة واطلاق عبارات تحمل "كراهية" ضد الفلسطينيين، باعتبار ان
عبد الرحيم
من اصل فلسطيني.
وقالت منصات رسمية تابعة لسرايا السلام، ان "
السيد الصدر
اتصل بالفنان
محمد حسين عبد الرحيم
كما اوفد المعاون الجهادي
أبو مصطفى
الحميداوي ليتفقد الحالة الصحية للفنان بعد تعرضه للاعتداء"، فيما اكد الحميداوي "مساندة الفنان وتقديم الدعم الكامل له".
واظهر مقطع فيديو، تواجد الحميداوي فضلا عن الفنان زهير
محمد رشيد
وخضير
أبو العباس
في منزل الفنان
محمد حسين
عبد الرحيم
، للاطمئنان على صحته، فيما أكد الحميداوي ان هذه الزيارة جاءت لتقديم المساندة وإعطاء رسالة بوجود من يقف معك، قائلا بالنص: "اذا هو جاب عمامه، فاحنا اجينا كلنا وياك ومنقبل واحد يمس شعره منك".
وتعرض منزل الفنان محمد
حسين عبد
الرحيم لهجوم بالعصي والأسلحة البيضاء من قبل احد المنازل المجاورة لهم نتيجة خلافات مالية، حيث ان حفيد الفنان عبد الرحيم يمتلك محلا لصيانة الموبايلات وله أموال بذمة الجيران لقاء اصلاح جهاز
موبايل
لهم، وعندما طالب بامواله تطور الامر الى شجار امتد الى منزل عبد الرحيم وتكسير محل الموبايلات واطلاق عبارات كراهية ضدهم بكونهم "فلسطينيين" ويجب ان يرحلوا.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
اعترافات قاتل السيد الشهيد محمد باقر الصدر وشقيقته وسادة آل الحكيم (فيديو)
14:15 | 2025-02-01
السيد الصدر يوجه دعوة للحكومة السورية بعد الاعتداءات الاسرائيلية
12:59 | 2025-02-26
تحديد التعليمات الخاصة بالذكرى السنوية الـ27 لشهادة السيد محمد الصدر ونجليه
11:36 | 2025-04-15
حزب الدعوة: نشيد بالجهود التي أسفرت عن اعتقال المجرم قاتل السيد الشهيد محمد باقر الصدر
09:54 | 2025-01-31
محمد حسين عبد الرحيم
اعتداء على محمد حسين عبد الرحيم
السيد الصدر
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
راقصة مصرية: تزوجت عرفياً من سياسي عراقي واهداني سيارة
فن وثقافة
30.57%
04:28 | 2025-04-19
راقصة مصرية: تزوجت عرفياً من سياسي عراقي واهداني سيارة
04:28 | 2025-04-19
تنويه.. المياه ستنقطع عن هذه المناطق
محليات
24.27%
05:31 | 2025-04-19
تنويه.. المياه ستنقطع عن هذه المناطق
05:31 | 2025-04-19
بالبواري والقامات والعبارات الغريبة.. تفاصيل تعرض عائلة الفنان "محمد حسين" للاعتداء والتهديد
محليات
22.83%
11:31 | 2025-04-19
بالبواري والقامات والعبارات الغريبة.. تفاصيل تعرض عائلة الفنان "محمد حسين" للاعتداء والتهديد
11:31 | 2025-04-19
السيد الصدر يرد على رسالة رئيس الجمهورية بشأن الانتخابات المقبلة (وثيقة)
سياسة
22.32%
06:11 | 2025-04-18
السيد الصدر يرد على رسالة رئيس الجمهورية بشأن الانتخابات المقبلة (وثيقة)
06:11 | 2025-04-18
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - الحلقة ١١ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-20
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - الحلقة ١١ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-20
عشرين
الصدر يرفض مرسال الرئيس ويطلق الانتخابات بالثلاث! - الحلقة ٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-19
عشرين
الصدر يرفض مرسال الرئيس ويطلق الانتخابات بالثلاث! - الحلقة ٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-19
العراق في دقيقة
19-04-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-19
العراق في دقيقة
19-04-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-19
حصاد السومرية
صراع الاراضي في بغداد - حلقة ٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-04-18
حصاد السومرية
صراع الاراضي في بغداد - حلقة ٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-04-18
ماكينة
BAIC X55 مع رفل وحيد - الحلقة ٢ | season 1
12:00 | 2025-04-18
ماكينة
BAIC X55 مع رفل وحيد - الحلقة ٢ | season 1
12:00 | 2025-04-18
الهوا الك
جندي فاقد البصر يريد حقه - الحلقة ٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-18
الهوا الك
جندي فاقد البصر يريد حقه - الحلقة ٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-18
علناً
سلم رواتب الموظفين وقانون وزارة التربية - الحلقة ١ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-17
علناً
سلم رواتب الموظفين وقانون وزارة التربية - الحلقة ١ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-17
Celebrity
الشاعر الشعبي حبيب العامري - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-17
Celebrity
الشاعر الشعبي حبيب العامري - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-17
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٩ الى ٢٥ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-04-17
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٩ الى ٢٥ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-04-17
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - الحلقة ١١ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-20
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - الحلقة ١١ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-20
عشرين
الصدر يرفض مرسال الرئيس ويطلق الانتخابات بالثلاث! - الحلقة ٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-19
عشرين
الصدر يرفض مرسال الرئيس ويطلق الانتخابات بالثلاث! - الحلقة ٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-19
العراق في دقيقة
19-04-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-19
العراق في دقيقة
19-04-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-19
حصاد السومرية
صراع الاراضي في بغداد - حلقة ٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-04-18
حصاد السومرية
صراع الاراضي في بغداد - حلقة ٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-04-18
ماكينة
BAIC X55 مع رفل وحيد - الحلقة ٢ | season 1
12:00 | 2025-04-18
ماكينة
BAIC X55 مع رفل وحيد - الحلقة ٢ | season 1
12:00 | 2025-04-18
الهوا الك
جندي فاقد البصر يريد حقه - الحلقة ٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-18
الهوا الك
جندي فاقد البصر يريد حقه - الحلقة ٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-18
علناً
سلم رواتب الموظفين وقانون وزارة التربية - الحلقة ١ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-17
علناً
سلم رواتب الموظفين وقانون وزارة التربية - الحلقة ١ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-17
Celebrity
الشاعر الشعبي حبيب العامري - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-17
Celebrity
الشاعر الشعبي حبيب العامري - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-17
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٩ الى ٢٥ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-04-17
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٩ الى ٢٥ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-04-17
اخترنا لك
صلاح الدين.. توجيه بمنع تربية الحيوانات داخل قضاء الشرقاط (وثيقة)
05:55 | 2025-04-20
خلال شهر.. العراق يسجل 6 هزات أرضية
05:39 | 2025-04-20
بعد 10 دقائق من الافتتاح.. حادث مروري يدشن مجسرا في طوزخورماتو (فيديو)
05:25 | 2025-04-20
تظاهرات حاشدة لفلاحي واسط لشمولهم بموسم تسويق الحنطة
05:03 | 2025-04-20
ظهرت من قبر المسيح.. "شعلة النور" تصل الى العراق منطلقة من القدس (صور)
04:46 | 2025-04-20
بيطرة كركوك تطالب بتزويدها بالكوادر لمواجهة الحالات الطارئة
04:32 | 2025-04-20
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.