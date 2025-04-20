إطلاق نافذة خاصة لمنح قروض شراء الوحدات السكنية لهذه الفئة

وقال رئيس المؤسسة النائلي: إن "المؤسسة سبق أن رفعت كتابا إلى لتسهيل إجراءات منح القروض لشريحة ذوي الشهداء والمصابين من مستفيديها."وأضاف أن "المصرف أوعز لجميع فروعه بتقديم شتى أنواع التسهيلات إلى هذه الفئات من الراغبين بشراء وحدة سكنية أو الحصول عليها من إحدى المجمعات الاستثمارية."وأوضح النائلي، أن "المصرف قام بفتح نافذة إلكترونية خاصة لمستفيدي المؤسسة، للتقديم سواء في والمحافظات، وسيعتمد على تطبيق مبدأ المفاضلة في الاستمارة الإلكترونية الخاصة بطلب القرض من حيث تاريخ الاستشهاد أو الإصابة، وكذلك العمر والحالة الاجتماعية والمعاشية".وأشار إلى أن "هناك طلبات عدة تقدمت بها المؤسسة إلى المصارف الحكومية والأهلية لاستثناء مستفيديها من الإجراءات الروتينية التي ترافق عملية التقديم على القرض من أجل تسهيل حصولهم على السكن المناسب بحسب ما ينص عليه قانون المؤسسة".