خلال الربع الأول من 2025.. مبيعات كهرباء الأردن للعراق اقل بـ58% من المتفق عليه والسبب؟

ومن اصل 5 الاف و700 غيغا واط من الكهرباء الأردنية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، باعت 37.3 غيغا واط الى ، ما يعني ان 0.6% من الكهرباء الأردنية تم بيعها الى العراق.ووفقًا للرقم المذكور فهذا يعني ان معدل ما حصل عليه العراق خلال الأشهر الثلاثة الأولى بلغ 17 ميغا واط/ساعة، وهو اقل من نصف الكمية المتفق عليها البالغة 40 ميغاواط/ساعة، لكن ذلك يبدو أنه متوقف على كمية حاجة العراق من الكهرباء حسب الساعات حيث يرتفع الاستهلاك عند الحاجة الى 40 غيغا واط، وتنخفض حسب الحاجة أحيانا الى اقل من هذا الرقم بكثير او يتوقف الاستهلاك، الامر الذي تسبب بان يكون المعدل النهائي 17 ميغاواط/ساعة.وقالت ، قبل أيام إن الأعمال في مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق (المرحلة الثانية) وصلت تقريبا مراحلها النهائية، مع الإشارة إلى أن هذه المرحلة تهدف إلى تزويد في العراق بالطاقة الكهربائية بمقدار 150 الى 200 ميغا واط/ساعة مع نهاية شهر آب من عام 2025.