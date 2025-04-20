مشاهد روحانية من طقوس عيد الفصح في كنائس الموصل (صور)

ويحتفل المسيحيون، بذكرى قيام وبعث السيد من جديد بعد صلبه بثلاثة أيام بحسب المعتقد المسيحي.ولا يرتبط احتفال عيد القيامة بيوم محدد وإنما يتبع تقويم مرتبط بالسنة الطقسية وهي عبارة عن سنة تقسم عدة أقسام منها الميلاد والبشارة والآلام، لذلك فأن اليوم المحدد قد يأتي مع نهاية شهر آذار أو بداية نيسان.وترتبط بعيد القيامة تقاليد وموروثات تمارس منذ آلاف السنين وأبرزها تلوين البيض، ويرمز ذلك بحسب الشماس في كنيسة الوردية لؤي إلى انبعاث الحياة.