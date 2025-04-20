بيطرة كركوك تطالب بتزويدها بالكوادر لمواجهة الحالات الطارئة

وذكر إعلام البيطرة في بيان وورد للسومرية نيوز، ان "هناك حاجة ماسة الى الاطباء البيطرين عن طريق اضافة تعينات بيطرية حديثة".وتابع، ان "ممثل المستشفى البيطري زياد عارف اكد عدم كفاية الكوادر الموجودة الان لتغطية الحالات الطارئة في المحافظة".وأعلنت ، يوم أمس عن تسجيل 14 إصابة وحالتي وفاة بمرض الحمى النزفية منذ بداية عام 2025.