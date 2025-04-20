ظهرت من قبر المسيح.. "شعلة النور" تصل الى العراق منطلقة من القدس (صور)

وقال والصابئة والايزيدية، في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في إطار المبادرة السنوية التي يقودها رئيس أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية آغاجان، وبالتنسيق مع رئاسة ، وصل المقدس إلى العاصمة ".وأوضحت انه "ترأس معالي رئيس وفداً رسمياً ضم آرام مامبريه مدير عام الإدارية والمالية وممثلين عن مجلس رؤساء الطوائف المسيحية، حيث توجهوا إلى العاصمة الأردنية عمان عبر طائرة خاصة، لاستلام النور المقدس من كنيسة الصعود في منطقة خلدة، وذلك للسنة الثانية على التوالي ضمن هذه المبادرة الوطنية الرسمية".وأشارت الى انه "بعد العودة إلى بغداد، سلم رئيس الديوان النور المقدس في مراسم دينية مهيبة إلى قداسة البطريرك مار كيوركيس الثالث يونان، الرئيس الأعلى للكنيسة الشرقية القديمة، بحضور حشد من الكهنة والشمامسة وجمع غفير من المؤمنين. ومن ثم إلى راعي كاتدرائية مار جورجيوس للروم الأرثوذكس".وبحسب البيان، "انتظر وصول النور المقدس ممثلون عن مختلف الكنائس والطوائف ، حيث سيتم توزيعه على جميع الكنائس في بغداد والمحافظات، حاملاً بركة القيامة ورسالة المحبة والسلام إلى جميع أبناء ".ويقول الوقف في بيانه، إن "النور المقدس يظهر سنوياً بمعجزة إلهية في كنيسة القيامة بالقدس الشريف خلال سبت النور، لينتقل منها إلى مختلف دول العالم، حيث يعد هذا الحدث من أبرز الرموز الدينية التي تجسد انتصار النور على وتجدد الأمل في نفوس المؤمنين".وفي 2022 انتقلت شعلة النور لأول مرة الى العراق واستقبلت باحتفاء كبير من قبل المسيحين الاثذوكس في العراق، حيث تؤمن الكنيسة الأرثوذكسية منذ الرابع بأن نورا مقدسا يفيض في سبت النور قبل عيد الفصح من قبر في كنيسة القيامة، حيث صلب المسيح ودفن وحصلت قيامته، ثم يتم نقل شعلة النور الى جميع البلدان التي تضم مسيحيين ارثذوكس.