خلال شهر.. العراق يسجل 6 هزات أرضية

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أصدرت للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاحد، خارطة النشاط الزلزالي للعراق والمناطق المجاورة.





وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "خارطة النشاط الزلزالي للعراق والمناطق المجاورة شهدت تسجيل (6) هزات ارضيه خلال الشهر الحالي".

وتابعت، ان "أماكن الهزات ضربت الحدود الشمالية والشمالية الشرقية في ".