الجمعيات الفلاحية ترفض تسعيرة التجارة للحنطة وتهدد باعتصام

وقال رئيس الاتحاد وليد حمد الكريطي للوكالة الرسمية وتابعته أن " للجمعيات الفلاحية التعاونية في والاتحادات المحلية والفرعية في المحافظات يرفضون سياسة التسعيرة التي أقرت لمحصول الحنطة لهذا الموسم، ويطالبون بمساواة سعر شراء محصول الحنطة بأسعار العام الماضي من دون أي انتقاص أو تأخير حفاظاً على كرامة الفلاحين ودعماً لاستمرارهم بالزراعة والقطاع الزراعي".

وطالب بـ"إدخال الأراضي الزراعية الواقعة خارج الخطة الزراعية ضمن الخطة أسوة بالعام الماضي وإدراجها ضمن المساحات المستحقة للدعم وشراء المحاصيل الزراعية وزيادة غلة الدونم بما يتناسب مع جهود الفلاحين، وشراء محصول الحنطة من الأراضي خارج الخطة الزراعية بنفس سعر شراء المقر للأراضي داخل الخطة وبنفس السعر العام الماضي تحقيقا لمبدأ العدالة".

وشدد على أن "الاتحاد العام والاتحادات المحلية للمحافظات يحملون إزاء هذه الاجراءات، ووزيري التجارة والزراعة والمدير العام لشركة تجارة الحبوب المسؤولية الكاملة عن تدهور أوضاع الفلاحين نتيجة السياسات غير العادلة وعن أي تبعات تترتب لاستمرار هذه المطالب المشروعة".

وتابع الكريطي: "اننا نعلم عن اعتصاماتنا أمام مديريات الزراعة ودوائرها وشركات الحبوب في جميع المحافظات حتى تحقيق المطالب والحقوق التي تقتل الزراعة وتهمّش الإنسان الفلاح".

ولفت إلى أن "توجيهات صدرت من بعدم تسلم محصول الحنطة خارج الخطة لهذا الموسم، مما سيؤثر سلبا في الواقع الزراعي".

وأكد على أن "مطالبنا اليوم هي محدودة وبسيطة وبإمكان معالجتها بصورة صحيحة وإدخال الخطة الزراعية بالكامل وارتفاع الغلة".

وحذر رئيس الفلاحية قائلاً: "إذا لم تستجب لنا الحكومة بشكل سريع فستكون لنا تظاهرات في كافة المحافظات وهي تظاهرات سلمية والغاية منها تحقيق مطالبنا المشروعة وهي إرجاع الخطة وزيادة الغلة وتسلم الحنطة خارج الخطة".