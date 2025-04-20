التربية تحدد آليات القبول في الاعداديات الرياضية

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، أن " ، ترأس المختصة بتأليف مناهج التربية الرياضية في مبنى الوزارة، اليوم، وسط حضور وكيل الوزارة للشؤون الإدارية محمد ضايع ومدير عام المناهج ، مؤكدا أهمية توحيد الجهود لضمان تقديم محتوى علمي وتربوي متكامل يسهم في تعزيز الوعي الرياضي لدى الطلبة، ويشجع على تبني أسلوب حياة صحي ونشط".كما ناقش وزير التربية مع أعضاء اللجنة، وفق البيان، "آليات وضع ضوابط دقيقة ومحكمة للقبول في الإعداديات الرياضية تتم على وفق معايير فنية وبدنية معتمدة، تضمن اختيار الطلبة المؤهلين أكاديمياً وبدنياً".وأوضح الجبوري، ان "هذه التوجهات تمثل خطوة أساسية نحو بناء جيل رياضي قادر على تمثيل في المحافل المحلية والدولية".