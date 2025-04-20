القصة الكاملة لمقتل رجل أعمال عراقي في تركيا

ونقلت وسائل إعلامية عن مصدر امني قوله ان "رجل أعمال من أهالي قتل في مدينة إسطنبول التركية"، مبينا ان "زوجة القتيل أدلت حينها بشهادة تفيد بأن زوجها قتل على يد عصابة الجنسية، وذلك بعد أن كان يحمل مبلغا يصل الى المليون دولار وكان ينوي شراء أحد العقارات المهمة في ".وأضاف المصدر أن "ذوي القتيل قاموا بتحريك شكوى ضد زوجته أمام شعبة المكافحة، بناء على توجيه من لفك لغز الجريمة، وعليه تم إصدار أمر قبض ضد الزوجة، لكنها هربت خارج "، لافتا الى ان "زوجة رجل الأعمال عادت إلى العراق في الأيام الأخيرة وتم تفعيل مذكرة قبض بحقها لتعتقلها القوات العراقية فور وصولها إلى ".وتابع المصدر أن "التحقيقات كشفت أن الجريمة ارتكبت على يد زوجة القتيل بمساعدة عشيق لها عراقي الجنسية، وذلك في شقتهم بمدينة إسطنبول عام 2020".وعثرت الشرطة التركية عام 2020 على جثة رجل أعمال عراقي كان قد قتل ورميت جثته في غابات "شاتالجا" قرب إسطنبول، بحسب ما ذكرته حينها صحيفة "حرييت" التركية.وأوضحت الصحيفة أن "رجل الأعمال العراقي ماجد كريم، جاء إلى تركيا قادما من النجف بقصد الاستثمار عبر شراء شقق سكنية في ثلاثة أحياء باسطنبول، ولكنه اختفى منذ أربعة أشهر وسط ظروف غامضة".وحينها بدأت الشرطة التركية تحقيقاتها في الحادثة بعد أن قدمت عائلة الضحية بلاغا باختفائه وأظهرت تلك التحقيقات بحسب الصحيفة أن الضحية كان قد تواصل قبل اختفائه مع عدد من الأشخاص بقصد الاستفسار عن شراء الشقق في إسطنبول واجتمع مع شخص سوري في بإسنيورت من أجل إجراءات عمليات الشراء.ومن خلال المراقبة تمكنت الشرطة من تتبع حركة الشاب السوري وإلقاء القبض عليه مع أربعة أجانب آخرين ضالعين بقتل الرجل وفق ما أفادت به حينها التحقيقات التركية.