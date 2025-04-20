ارتفاع الحصيلة.. الصحة تعلن عن إحصائية جديدة بالحمى النزفية

وقال المتحدث باسم الوزارة في تصريح تلقته ، ان "الوزارة سجلت اليوم 5 إصابات مؤكدة جديدة بالحمى النزفية، ليكون المجموع 19 إصابة مؤكدة منذ بداية هذا العام الحالي من ضمنها حالتي وفاة".وأضاف ان "الإصابات كالآتي:7 إصابات4 إصابات مع حالتي وفاة3 إصاباتوالبصرة في وميسان وواسط إصابة واحد لكل من هذه المحافظات