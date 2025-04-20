بعد افتتاحه اليوم.. مسؤول محلي لـ السومرية: مجسر الطوز يخدم 4 محافظات

وقال البلداوي لـ ، إن "المجسر الذي يبلغ طوله نحو 300 متر مع المقتربات، جاء لفك الاختناقات المرورية في ، التي تعرضت سابقًا لعمليات إرهابية وأخطاء عسكرية، ما يضع على عاتق الحكومة المحلية مسؤولية تقديم مشاريع حيوية تليق بتضحيات أهلها ودماء الشهداء".وبين، أن "المشروع يقع على طريق دولي مهم تمر عبره شحنات النفط والمواد الغذائية والإنشائية والزراعية، وقد روعي في تنفيذه أعلى المواصفات الفنية والهندسية، مشيرا إلى أن الحكومة المحلية أطلقت عليه اسم "مجسر الشهداء" تكريما لتضحيات أبناء القضاء".وأوضح أن "المحافظة تستعد لافتتاح مجموعة من خلال الفترة القريبة المقبلة، من بينها مدارس ضمن برنامج القرض الصيني، مراكز صحية رئيسية، وعدد من المستشفيات التي ستسهم في تحسين واقع الخدمات بالمحافظة".