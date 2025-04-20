بعد تفشي "النزفية".. تكريت تدعو لإخلاء المواشي "عاجلاً"

وذكر بيان للقائمقامية، ورد لـ ، "تُهيب قائمقامية بجميع المواطنين وأصحاب المواشي بضرورة إخلاء المواشي من داخل مدينة تكريت خلال مدة أقصاها 24 ساعة فقط، وذلك حفاظاً على العامة ومنعاً لانتشار الأمراض الانتقالية".وأضاف البيان، أنه "سيُتخذ بحق المخالفين الإجراءات القانونية الصارمة، والتي تشمل فرض غرامات مالية ومصادرة المواشي دون استثناء".وأتم البيان، "نأمل من الجميع الالتزام بالتعليمات الصادرة، فالصحة والسلامة العامة مسؤولية مشتركة".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت ، عن تسجيل 5 إصابات مؤكدة بالحمى النزفية ليكون المجموع 19 إصابة مؤكدة منذ بداية هذا العام الحالي من ضمنها حالتي وفاة.الحمى النزفية الفيروسية (Viral Hemorrhagic Fevers) هي مجموعة من الأمراض التي تسببها فيروسات مختلفة تؤدي إلى نزيف داخلي وخارجي، وقد تكون مميتة إذا لم يتم علاجها بسرعة.ففي ، يُعد فيروس الحمى النزفية القرم-الكونغو (CCHF) هو النوع الأكثر شيوعًا، ويُعرف محليًا بـ"الحمى النزفية".ويشكل مرض الحمى النزفية تهديدًا متزايدًا على الصحة العامة في العراق، حيث يتطلب التصدي لها تعاونًا مشتركًا بين الجهات الصحية والبيطرية والمجتمع المحلي.الا ان التوعية والوقاية هما خط الدفاع الأول للحد من انتشارها، إلى جانب تطوير قدرات الاستجابة الطبية والرصد الوبائي.