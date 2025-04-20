في كربلاء.. إنقاذ شاب حاول الانتحار من أعلى جسر

وقالت القيادة في بيان، "ضمن المهام الامنية والإنسانية لتشكيلات ومفاصل تمكنت مفارز من إنقاذ شاب يبلغ من العمر (27) سنة حاول الانتحار من اعلى ".

وأضاف البيان "بعد ملاحظته من قبل المفارز الجوالة لدوريات الشرطة النهرية في في قضاء الهندية، تمكنت احدى دوريات النجدة النهرية من إنقاذ الشاب الذي كان ينوي رمي نفسه في نهر الهندية ليتم اقناعه بالعدول عن فكرة الانتحار".