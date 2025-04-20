بغداد تبحث ملف تجريف الأراضي الزراعية وأزمة السكن

وذكر بيان للمحافظة ورد لـ ، إن " ترأس اجتماعًا موسعًا للجنة الخاصة بحل أزمة السكن في العاصمة، بمشاركة مديري كل من البلديات، وبلدية ، والأملاك، والتخطيط العمراني، ودائرة زراعة ، وممثلين عن دائرة عقارات الدولة في ، ووزارة الموارد المائية، وهيئة المساحة".وأشار العلوي، إلى أن "الأزمة السكنية في بغداد أصبحت ملحة نظرًا للعدد الكبير من الطلبات المقدمة من المواطنين للحصول على قطع أراض أو سكنية".وأضاف، أن "الاجتماع ناقش عدة محاور رئيسية، أبرزها التواصل مع للحصول على مخرجات التعداد السكاني، ومراجعة الإحصائيات النهائية لتحديد الحاجة الفعلية لتخصيص الأراضي السكنية في بغداد، كما تطرق إلى قضية تجريف الأراضي الزراعية التي تؤثر على حلول أزمة السكن".