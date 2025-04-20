حريق في جامعة ببابل

– محلي

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، باندلاع حريق في ببابل.

وقال المصدر لـ ، ان "حريقا اندلع في كرفان بجامعة القاسم ببابل، ما أدى الى الحاق اضرار مادية دون تسجيل اية خسائر بشرية".

وأضاف ان "فرق الدفاع المدني وصلت لمكان الحادث لاخماد الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق في أسباب اندلاعه".

الى ذلك، قال اعلام في بيان، إن "الحريق الذي حدث مساء اليوم في المتابعة داخل جامعة القاسم الخضراء، نتيجة تماس كهربائي في جهاز الـ (UPS) الخاص بمنظومة المراقبة"، مشيرا الى أنه "تم السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر تُذكر".





