اعتقال 83 مخالفا بينهم متسولون في بغداد

أعلنت ، مساء الأحد، عن اعتقال 83 مخالفا بينهم متسولون في جانبي .

وقالت القيادة في بيان،"ضمن الخطط المرسومة لتعزيز الامن والاستقرار في العاصمة شرعت تشكيلاتنا في قيادتي شرطة " " بإسناد دوريات شرطة النجدة والاجهزة والوكالات الاستخبارية بتنفيذ ممارساتها الامنية لتدقيق ومتابعة ملف العمالة الاجنبية والباعة المتجولين والمتسولين في عموم قواطع المسؤولية".

وأضاف البيان "اسفرت عن القاء القبض على (83) مخالفا تم تسليمهم الى الجهات ذات الاختصاص لاكمال الاجراءات القانونية بحقهم".