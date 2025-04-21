السوداني يمنح حوافز تشجيعية للملاكات التربوية في المناطق الريفية والنائية

وبحسب وثيقة صادرة من مكتب وردت لـ ، فإنه حصلت موافقة على منح حوافز تشجيعية للملاكات التربوية والتعليمية والمرشدين التربويين العاملين في المناطق الريفية والنائية وبما يجعل العمل فيها اكثر جاذبية واستدامة، ومن اجل توفير ملاكات تربوية في تلك المناطق وسد النقص الحاصل فيها، واخذ الاجراءات الأصولية لما يأتي :-1. اضافة سنتين خدمة فعلية للسنوات الخمسة الثانية بعد اكمال خدمة السنوات الخمسة الأولى ، تحسب لغرض العلاوة والترفيع والتعاقد2. زيادة اجور النقل المخصصة لهم بنسة (50%) .3. النظر في منح قطعة ارض بعد اكمالهم (10) سنوات خدمة فعلية على ان تكون قطعة الأرض بالحدود الجغرافية التي يخدمون فيها بغض النظر عن مسقط الرأس وتعليمات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة4. اعطاء الأولوية في الترشيح للدورات التطويرية التي تقام داخل البلد وخارجه.5. اعتماد حوافز معنوية تكريمية من خلال منح جوائز تقديرية مثل) وسام الريفي) وتكريم سنوي في وسائل الاعلام يهدف الى ابراز نماذج او قصص نجاح لتغيير الصورة النمطية السلبية عن العمل في تلك المناطق.