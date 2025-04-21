وقفة احتجاجية لفلاحي كربلاء استنكارا للاعتداء على مزارعي واسط

وقال مراسل ، إن فلاحي نظموا، اليوم، وقفة احتجاجية وسط المحافظة استنكارا للاعتداء على فلاحي .وأضاف المراسل، أن المزارعين طالبوا بشمول الأراضي المزروعة خارج وداخل الخطة بمبلغ 850 الف دينار للطن الواحد أسوة بالأعوام السابقة.وتعرض عدد من فلاحي محافظ يوم أمس الأحد (20 نيسان 2025) الى اعتداءات من قبل بعض عناصر قوات مكافحة الشغل اثناء فض تظاهرتهم وسط مدينة احتجاجا على عدم تسويق محصول الحنطة خارج الخطة الزراعية.