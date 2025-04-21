صحة كركوك تعلن خروج "أول مريض" شفي من الحمى النزفية

وقال قسم الوبائية بصحة في بيان ورد لـ ، إنه "بعد التأكد من العينات الأخيرة لأحد المصابين بالحمى النزفية، قررت صحة كركوك مغادرة أول مريض من ردهة الحجر في بعد تماثله للشفاء وعودته الى حياته الطبيعية".وأعلنت دائرة صحة ، السبت (19 نيسان 2025) وفاة أحد كوادرها بمضاعفات مرض الحمى النزفية.كما أعلنت صحة كركوك في (17 نيسان 2025) تسجيل 3 إصابات ووفاة واحدة بالحمى النزفية في كركوك.