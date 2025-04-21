محافظ واسط: الفلاحون سيستلمون مستحقاتهم على دفعات ونطالب وزير الزراعة بالاستقالة

وقال المياحي خلال مؤتمر صحفي حضرته ، إن "الخطة الزراعية لا يوجد أي علم للمحافظين بها، مما انتج مظاهرات غاضبة للفلاحين، والسبب الرئيسي للازمة التي تعيشها هي بسبب ، وعليه ان يتحلى بالشجاعة ويقدم استقالته".وأضاف المياحي، أن "الفلاحين سوف يستلمون استحقاقاتهم المالية وديونهم على شكل دفعات بسبب الازمة المالية"، مؤكدا "تشكيل لجنة تحقيقية على أحداث يوم أمس بمتابعة المراقبة، ولن نقبل اي اعتداء على الفلاحين او المواطنين".وتابع المياحي، "غدا سوف تفتتح المراكز التسويقية لاستلام المحاصيل الزراعية من المزارعين، ومن يريد التظاهر نحن نوفر له الحماية والأماكن المخصصة لذلك دون الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة".