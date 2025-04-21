التعليم تعلن إطلاق برنامج ابتعاث الموهوبين في الجامعات العالمية

وأكد العبودي، وفق بيان لمكتبه، ورد لـ ، أن " اتخذت إجراءاتها بتأمين المتطلبات المالية اللازمة والتواصل مع الجامعات الأجنبية".ووجه الوزير، دائرة البعثات والملحقيات الثقافية "بالتنفيذ والمتابعة واستكمال مسار البرنامج الخاص بابتعاث الموهوبين في التخصصات المتنوعة بالجامعات العالمية".