السوداني عن المشاريع التي أطلقت في ذي قار: قيمتها تجاوزت 2 ترليون

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ ، أن "رئيس ، ترأس اليوم الاثنين، اجتماعاً ضمّ رئيس ، وأعضاء المجلس، بحضور أعضاء عن المحافظة، وذلك ضمن زيارته اليوم الى ".وأكد أن "جميع الزيارات تضمنت متابعة حصة المحافظة من المشاريع المتعلقة بالأولويات الحكومية، واليوم قد وصلنا الى مرحلة إطلاق الاعمال التنفيذية، واستلام الشركات للمواقع وإتمام التعاقد".وأشار إلى أن "المشاريع التي بلغت قيمتها (2.195) تريليون دينار، والتي جرى إطلاق العمل بها اليوم، هي مكملة لمشاريع البنى التحتية وانها خارج تخصيصات المحافظة".