بدء المرحلة الثالثة من تطبيق قانون الضمان الصحي

وقال في مؤتمر عقده في مقر الوزارة وحضرته ، إن "هيئة الضمان الصحي ستقوم في الأيام المقبلة بإكمال تسجيل ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في منصة أور ومنحهم أرقام الضمان الصحي".

وأكد "إمكانية مراجعة منافذ هيأة الضمان الصحي من قبل ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والبالغ عددها 60 منفذت لاستلام دفاتر الضمان الصحي في "، مبيناً أن "62 ألف شخص منهم شملوا بالضمان".

ودعا "الموظفين من الذين تم شمولهم بالضمان الصحي بالتسجيل في منصة اور بغية استلام دفاترهم من المنافذ الرسمية".

وأشار إلى أن "الأجنحة الخاصة في الحكومية ستتكفل بدفع ٩٠% من كلفة العمليات والفحوصات المختبرية والشعاعية ومعاينة المرضى، بينما ستتكفل المستشفيات والعيادات الأهلية المشمولة والمسجلة في الهيأة بـ75% من اجور العمليات والفحوصات الشعاعية والمختبرية ومعاينة المرضى أيضا".

وشدد على "أهمية إشاعة ونشر ثقافة الضمان الصحي لكونها تنفذ لأول مرة على أمل تطبيقها في المحافظات الباقية"، لافتاً إلى أن "الضمان الصحي يقدم مزايا وتسهيلات طبية وصحية للأفراد والعائلات وبشكل انسيابي وبتكلفة بسيطة لا تشكل عبئاً على كاهل المواطنين".