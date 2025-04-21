السوداني: عجز الموازنة سببه الإنجازات الفعلية

وبحسب بيان رسمي لمكتبه ورد لـ ، فان " ، ترأس اليوم، اجتماعاً عقد في مبنى مدينة اور السياحية، ضم مسؤولي الدوائر الخدمية، وفريق الجهد الخدمي والهندسي بالمحافظة، بحضور محافظ ، وجرى استعراض الخطط وسير العمل في مشاريع البنى التحتية والخدمية التي تنفذ في المحافظة، وأبرز المعوقات التي تواجهها، والمعالجات الكفيلة بتجاوزها".وأشار السوداني، إلى أن "مشروع بالناصرية أول مشروع في من حيث السعة وتنوع المستشفيات والمراكز التخصيصة، ويحتاج الى ايصال الخدمات الأساسية"، مشددا على ضرورة "تشكيل فريق من الدوائر الخدمية في المحافظة، لرفع التعارضات عن المشاريع الستراتيجية التي جرى اطلاق العمل بها اليوم".وأضاف، أن "التزامات ارتفعت الحكومة بشكل كبير، وخاصة في مشاريع البنى التحتية وهي استحقاقات تولد مردوداً لصالح المواطن"، مردفاً: "في حكومتنا ظهر العجز فعلياً في الموازنة، لتحقيقها الإنجاز وهناك كفاءة في الصرف والاداء والعمل، فيما كان العجز سابقاً تخطيطياً"، مبيناً أن "الحكومة رتبت آلية الإنفاق وفق مبدأ الأهم ثم المهم، وعملنا في الكثير من القطاعات وحققنا نتائج إيجابية".ولفت إلى أن "المكمل لعمل الخدمات هو توفير فرص العمل، والبديل هو وجود قطاع خاص فاعل، وعلى الدوائر اعتماد سياقات مرنة وسريعة مع القطاع الخاص"، منوها إلى أن "هناك 34 قانوناً وقراراً لمجلس الوزراء، أقرت سابقاً، ومنحت مخصصات متباينة شكلت تفاوتاً بالرواتب، وتعديلها هو الطريق الوحيد لتوحيد سلم الرواتب".وبين، أنه "في موازنة 2024، تم صرف (156) تريليون دينار من أصل (213) تريليون مخططة، منها (90) تريليون للرواتب، و(40) تريليون تشغيلية، و(13) تريليوناً لمشاريع الوزارات والمحافظات".وتابع: "تمكنا من جذب استثمارات أجنبية كبيرة، كنتيجة للإصلاحات المالية والمصرفية وتهيئة البيئة الاستثمارية"، مؤكداً "على لمسات النظافة في المحافظة، وهي رسالة بأنّ الدوائر الخدمية تؤدي واجبها بشكل صحيح".وأتم السوداني، بالقول: "لدينا 5 مستشفيات في المحافظة تجاوزت مستوى 90% في الإتمام".