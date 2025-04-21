السومرية نيوز تنشر رابط أسماء المتعينين الجدد

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "تمت المباشرة بتوزيع الذوات المدرجة أسماؤهم الذين جرى تعيينهم بموجب الأمر (1022) في 2025/3/19".ودعت الوزارة إلى "الشروع في عملهم ودوامهم ضمن التشكيلات المؤشرة في الأمر الإداري ومرفقاته من القائمة المنشورة في موقع الوزارة الرسمي (www.mohesr.gov.iq)".