"حجي زايد لا تحجي".. نائب محافظ البصرة يفجر أزمة (فيديو)

قال لأحد المتظاهرين الذين طالبوا بلقاء المحافظ ، بالنص: "المحافظ مسافر وما موجود.. حجي زايد لا تحجي"، الأمر الذي اعتبره المتظاهرون إساءة واستخفاف بمطالبهم، التي تتعلق بمشتريات الحكومة من محصول الحنطة.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، نظم عدد من الفلاحين والمزارعين في ، وقفة احتجاجية لمطالبة بتسلم محصول الحنطة من الفلاحين خارج الخطة الزراعية بنفس السعر السابق.كما طالبوا في وقفتهم امام مبنى المحافظة، بصرف التعويضات للأضرار الناجمة عن الأمطار والسيول والفيضانات والمد الملحي للسنوات السابقة.