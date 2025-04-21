بدل تسديد أموال.. شخص يغصب ابنة أخيه "القاصر" على الزواج من اربعيني

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أنه "تنفيذاً للقانون ومنع الزواج بالإكراه قامت مفرزة الشرطة المجتمعية في بمنع تزويج فتاة قاصر ويتيمة الأبوين بالتعاون مع قسم شرطة الإسحاقي، حيث قام المدعو (ج خ ع) بمحاولة تزويج ابنة أخيه القاصر والبالغة من العمر (13) سنة من المدعو (ت م م) والذي يبلغ من العمر (٤٨) سنة بغير رضاها ولوجود ديون مالية بينهم".وأضافت، انه "تم التدخل وإفهامهم بأن هذه الأفعال يعاقب عليها القانون كما وتم توقيعهم على تعهدات خطية تنص على عدم إجراء الزواج خارج المحكمة أو بالإكراه، كونه يعد جريمة يعاقب عليها قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959".