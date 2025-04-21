ما ستشهده 8 محافظات الليلة

وقال في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك وتابعته ، ان "هناك سحبا ركامية تتواجد في وسط وغرب وشمال البلاد، وسحب تندفع نحو مدن الجنوب"، مبينا ان "موجات غبار حدثت في غرب البلاد بتأثير نشاط الرياح السطحية التي تهدأ ليلا ويخف الغبار".وذكر ان "التوقعات تشير الى فرص هطول زخات من الامطار الرعدية قبل حلول الليل في ودهوك وشمال "، لافتا الى انه "خلال الليل متوقع زخات رعدية متفرقة في غرب والناصرية والبصرة وجنوب ومناطق من ".