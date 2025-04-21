دولة القانون يطالب بإنصاف الفلاحين ويعلن عزمه رفع دعوى ضد المياحي

طالب ائتلاف دولة القانون، الاثنين، بإنصاف الفلاحين، وفيما أعلن عزمه رفع دعوى ضد محافظ ، أكد أن تأجيل الانتخابات أمر مرفوض تماما.

وقال المتحدث باسم الائتلاف خلال مؤتمر صحافي حضرته ، "تابعنا بأسف بالغ ما ورد في مؤتمر المياحي والتصريحات غير دقيقة وبعيدة عن الحقيقة".

وأضاف أن "التصريح جهلا واضحا بعمل ومسار الحكومة ومن المؤسف ان نسمع تخرصات من شخصية بمستوى محافظ وزج رغم كون موضوع الحنطة من اختصاص الحكومة وليس البرلمان".



واعتبر الفتلاوي أن المحافظ تعمد خلط الأوراق"، مضيفا أن "ائتلاف دولة القانون يدعم شريحة الفلاحين منذ الأزل ونطالب الحكومة بإعادة النظر بالقرار الأخير والعمل على إنصاف الفلاحين".



ودعا المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون محافظ الى "التركيز على خدمة أبناء المحافظة والاعتذار والابتعاد عن الخطاب المشوه وعدم استغلال الموارد للانتخابات"، كاشفا "سنرفع دعوى ضد محافظ واسط يوم غد".

وفي رده سؤال لـ السومرية، قال الفتلاوي "تأجيل الانتخابات أمر مرفوض تماما وهي ماضية".



وعن علاقة بالسوداني، قال الفتلاوي "لا توجد مشاكل ولدينا رؤية سياسية لخدمة المجتمع ولا يمكننا ان نجامل ولكن انتقادنا لن يتوقف بالمجال السياسي".

وكان محافظ واسط أعلن، اليوم الاثنين، أن الفلاحين سيستلمون مستحقاتهم المالية وديونهم على شكل دفعات، فيما طالب بتقديم استقالته.