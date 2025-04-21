اندلاع حريق في بستان وسط السماوة

وقال المصدر في حديث لـ ، "اندلع حريق في أحد البساتين بمنطقة وسط مدينة ، ما أدى إلى تصاعد كثيف للدخان".

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حرائق غالبيتها تندلع في دور سكنية ومحال تجارية ومؤسسات حكومية فضلاً عن مناطق زراعية.