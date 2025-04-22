الحذر من هذه الطرق في بغداد

– محلي

تنشر نيوز، قائمة شاملة بجميع شوارع وازقة وساحات وجسور المزدحمة، حيث تشهد العاصمة حركة مرور صعبة وقائمة طويلة من الازدحامات خصوصًا.



سريع الدورة مزدحم

مزدحم

مجسّر الأمانة مزدحم

مجسّر العلوية مزدحم

مجسّر مزدحم

مجسر مزدحم

جسر الصرافية مزدحم

جسر الجمهورية مزدحم

جسر باب المعظم مزدحم

الجسر المعلق مزدحم

مزدحم

جسر الطابقين مزدحم

جسر باتجاه مزدحم

جسر الربيع مزدحم

جسر صليخ مزدحم

مجسّر الشعب مزدحم

جسر البنوك مزدحم

مجسر مزدحم

شارع المشاتل باتجاه عنتر مزدحم

منطقة ونفقها مزدحمة

تقاطع ميسلون مزدحم

تقاطع وجسر النخيل مزدحم

شارع مزدحم

شارع مزدحم

تقاطع المسبح مزدحم

شارع سدة العرصات مزدحم

باب المعظم مزدحم

نفق مزدحم

مزدحم

شارع مزدحم

شارع الرواد مزدحم

شارع مزدحم

تقاطع براثا مزدحم

مزدحمة

مزدحمة

شارع 14 رمضان مزدحم

شارع 14 تموز مزدحم

تقاطع الحرية مزدحم

تقاطع معسكر مزدحم

تقاطع عقبة مزدحم

تقاطع مزدحم

وجاءت قائمة الازدحامات كالاتي:سريع الدورة مزدحممزدحممجسّر الأمانة مزدحممجسّر العلوية مزدحممجسّر مزدحممجسر مزدحمجسر الصرافية مزدحمجسر الجمهورية مزدحمجسر باب المعظم مزدحمالجسر المعلق مزدحممزدحمجسر الطابقين مزدحمجسر باتجاه مزدحمجسر الربيع مزدحمجسر صليخ مزدحممجسّر الشعب مزدحمجسر البنوك مزدحممجسر مزدحمشارع المشاتل باتجاه عنتر مزدحممنطقة ونفقها مزدحمةتقاطع ميسلون مزدحمتقاطع وجسر النخيل مزدحمشارع مزدحمشارع مزدحمتقاطع المسبح مزدحمشارع سدة العرصات مزدحمباب المعظم مزدحمنفق مزدحممزدحمشارع مزدحمشارع الرواد مزدحمشارع مزدحمتقاطع براثا مزدحممزدحمةمزدحمةشارع 14 رمضان مزدحمشارع 14 تموز مزدحمتقاطع الحرية مزدحمتقاطع معسكر مزدحمتقاطع عقبة مزدحمتقاطع مزدحم