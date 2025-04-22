أراض في العامرية.. بين "استحقاق" كوادر جامعة بغداد واعطائها لمستثمرين

وقال أحد الأساتذة في رئاسة في حديث لـ ، "نظمنا وقفة احتجاجية اليوم بشأن قضية أراض سكنية في هي أصلا ملك لجامعة وكان من المفترض ان توزع على تدريسيي وموظفي الجامعة قبل 4 سنوات، ولكن التسويف والمماطلة حال دون ذلك".وأضاف التميمي، أن "مستثمرين ووزارات أخرى تحاول أخذ الأرض وتوزيعها على موظفيها أو عرضها للاستثمار"، مطالبا بـ"التدخل المباشر لحسم قضية توزيع أراضي لنا كوننا من مستحقيها وعدم منحها للمستثمرين".