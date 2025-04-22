بغداد.. حملة لرفع التجاوزات على خان المحمودية الأثري

وذكرت وحدة اعلام مفتشية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه تنفيذا لتوجيهات رئيس الهيأة العامة للآثار والتراث الخاصة بضرورة رفع التجاوزات من المواقع الأثرية والتراثية والحفاظ على معالمها من الاندثار نفذت لجنة من مفتشية آثار وتراث بغداد برئاسة المفتش علي باسم حملة تفتيشية لإيقاف التجاوزات على خان الأثري (خان السبيل) بالتعاون مع جهاز والجريمة الاقتصادية وشرطة الآثار ومراقبيات الاثار في و اللطيفية.واشار مفتش آثار بغداد الى أنه تم إجراء اللازم بشكل قانوني ضد المتجاوزين من خلال توجيه انذار أولي لإفراغ المحلات المتجاوزة بشكل طوعي تمهيدا لصيانة وتأهيل ضمن خطة تأهيل المواقع الأثرية والتراثية لأهميتها التاريخية.يشار الى ان المفتشية قد نفذت حملات عديدة ضد المتجاوزين مع اشاعة ثقافة الحفاظ عليها باعتبارها الهوية الثقافية التي تعبر عن المجتمع