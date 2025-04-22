العراق محاط بالهزات.. خارطة النشاط الزلزالي لليوم

وبحسب القسم فأنه تم تسجيل 5 هزات أرضية، توزعت كالتالي:-هزة ارضية واحدة قرب الحدود العراقية بمحافظة .-هزتان قرب الحدود العراقية الايرانية التركية.-هزة داخل الأراضي الإيرانية.-هزة جنوبوتابع ان "قوة الهزات المسجلة تراوحت بين 1.9 الى 3.9 درجة".