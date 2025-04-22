من ضحايا حملة الأنفال.. استخراج رفات 1700 كردي من 31 مقبرة

وذكر بيان للمؤسسة، ورد لـ ، أن "فريق عمل دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية التابعة لمؤسسة الشهداء والمتخصص بعمليات البحث والتنقيب عن المقابر في كشف عن العدد الفعلي الذي تم اكتشافه من تلك الـمقابر وما تم رفعه من رفات للشهداء".وأشار البيان، إلى "استخراج رفات 1700 كردي من 31 مقبرة جماعية خلال السنوات الـ17 الماضية، وتم جمع 2007 من عينات الـدم ومقارنتها وتحديد هوياتهم، مؤكداً أن عملية فتح الـمقابر الجماعية مستمرة من قبل دائرة شؤون المقابر بالتعاون مع دائرة الطب العدلي في ووفقاً للخطة السنوية".وأوضح البيان، أن "بعض العقبات، كقلة التخصيصات المالية، وكثرة عدد المقابر تعد من أهم الأسباب المؤدية الى تأخر عملية فتح المـقـابـر".