اعفاء مدير مكافحة الجريمة المنظمة بالبصرة من منصبه.. ما السبب؟

وقال المصدر لـ ، إنه "تم اعفاء مدير مكافحة الجريمة المنظمة في اللواء كامل شاكر من منصبه لعدم تعاونه مع السلطة الرقابية هناك".وأشار الى انه "تم ارسال وفد من الداخلية للتحقيق بهذا الامر".