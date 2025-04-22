تسجيل وفاة بالحمى النزفية في المثنى

وقالت الوزارة في بيان، "تأكيد حدوث حالة وفاة نتيجة للحمى النزفية في "، مشيرة الى أن "مجموع الاصابات 22 والوفيات 3".

والحمى النزفية هي مجموعة متنوعة من أمراض الحيوان والإنسان وتكون ناجمة عن خمس عائلات مختلفة من الفيروسات، وتتميز باضطرابات نزفية وحمى يمكن أن تتطور إلى حمى شديدة والموت في بعض الحالات.