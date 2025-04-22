مفاجآت في تشكيل برشلونة أمام مايوركا

وشهد تشكيل برشلونة، مفاجآت بالجملة، حيث دفع فليك بأنسو فاتي أساسيًا لأول مرة هذا الموسم، إلى جانب هيكتور فورت البعيد عن المشاركة أيضًا منذ فترة.كما دفع فليك بإريك أساسيًا في الخط الخلفي، وأبقى على باو كوبارسي وجوليس كوندي وفرينكي دي يونج ورافينيا، ضمن مقاعد البدلاء.وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:حراسة المرمى: فيوتشيك تشيزني.الدفاع: هيكتور فورت - إنييجو - إريك جارسيا - رونالد أراوخو.الوسط: جونزاليس - - جافي.الهجوم: - - .فيما جاء تشكيل ريال مايوركا على النحو التالي:حراسة المرمى: رومان.