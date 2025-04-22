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مفاجآت في تشكيل برشلونة أمام مايوركا
محليات
2025-04-22 | 14:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
موقع كووورة
333 شوهد
أعلن الألماني
هانز فليك
،
المدير الفني
لبرشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة ريال مايوركا، اليوم الثلاثاء، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن لقاءات الجولة 33 لليجا.
وشهد تشكيل برشلونة، مفاجآت بالجملة، حيث دفع فليك بأنسو فاتي أساسيًا لأول مرة هذا الموسم، إلى جانب هيكتور فورت البعيد عن المشاركة أيضًا منذ فترة.
كما دفع فليك بإريك
جارسيا
أساسيًا في الخط الخلفي، وأبقى على باو كوبارسي وجوليس كوندي وفرينكي دي يونج ورافينيا، ضمن مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:
حراسة المرمى: فيوتشيك تشيزني.
الدفاع: هيكتور فورت - إنييجو
مارتينيز
- إريك جارسيا - رونالد أراوخو.
الوسط:
بيدري
جونزاليس -
داني أولمو
-
بابلو
جافي.
الهجوم:
أنسو فاتي
-
فيران توريس
-
لامين يامال
.
فيما جاء تشكيل ريال مايوركا على النحو التالي:
حراسة المرمى: رومان.
الدفاع:
ماتيو
- فالخينت - رايللو - كوبيتي - مويكا.
الوسط: سامو -
سانشيز
- ماسكاريل.
الهجوم: داردر - لارين.
ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الليجا برصيد 73 نقطة، فيما يتواجد مايوركا في المركز السابع برصيد 44 نقطة.
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