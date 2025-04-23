بينها بصمة العين.. التربية تعتمد إجراءات جديدة بامتحانات الصفوف غير المنتهية

وقال المتحدِّث الرسميُّ باسم الوزارة، ، في تصريح: إنَّ الدفتر الإلكترونيَّ يُعدّ من أهمِّ المشاريع الامتحانيَّة التي طبّقتْها الوزارة منذ عام (2006)، وقد أثبت نجاحه على مستوى الامتحانات الوزاريَّة، من خلال تسهيل آليات التصحيح وتقليل التلاعب، بحسب الصحيفة الرسمية.وتستعدّ مديريات التربية في مختلف المحافظات لانطلاق الامتحانات النهائيَّة للمرحلتين السادس الابتدائيِّ والثالث المتوسِّط في شهر أيار المقبل، تليها المرحلة الإعداديَّة في حزيران.