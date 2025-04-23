قد ينهار في أي لحظة.. السومرية ترصد كارثة وشيكة في أحد جسور محافظة نينوى

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رصدت عدسة ، اليوم الأربعاء، وشيكة بعد زحف احدى الدعامات الأساسية لجسر في الجانب الايسر بمحافظة .

وقال مراسل ، إن " يعتبر من الجسور الحيوية التي تربط العديد من المناطق في المحافظة".

وحذر مواطنون، عبر بالتدخل العاجل من والجهات المعنية في المحافظة، بالنظر الى تحرك احدى دعاماته التي قد تتسبب بانهياره في أي لحظة وحدوث كبيرة.