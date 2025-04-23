بعد نصف قرن من المنجز الأدبي.. تكريت تنعى روائيا عراقيا كبيرا

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
10:30 AM
الى
12:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ترامب: سنعمل مع الصين وسنكون سعداء معهم
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-523605-638809952987291826.jpeg
بعد نصف قرن من المنجز الأدبي.. تكريت تنعى روائيا عراقيا كبيرا
محليات
2025-04-23 | 04:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
819 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
نعت
محافظة صلاح الدين
، اليوم الأربعاء، القاص والروائي العراقي
الرائد
فرج
ياسين
، ابن مدينة
تكريت
، بعد عمر ناهز الـ80 وقضاء نصف قرن منه بالانجاز الادبي منذ ثمانينات
القرن
الماضي.
وقال محافظ
صلاح الدين بدر الفحل
في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ننعى ببالغ الحزن والأسى، القاص والروائي العراقي الكبير فرج
ياسين
، الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة أدبية غنية ومضيئة، ترك فيها إرثاً سردياً مميزاً، وشكّل علامة فارقة في الأدب العراقي الحديث".
وأضاف: "لقد خسرنا برحيله رمزاً من رموز الثقافة العراقية، وعلماً من أعلام القصة، الذي بقيت كلماته شاهداً على تحولات المجتمع، ونبض الإنسان العراقي عبر عقود من الإبداع والتميز، نسأل الله أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه وزملاءه من الأدباء والمثقفين الصبر والسلوان".
وفرج ياسين، من مواليد 1945، هو كاتب وشاعر وقاص وأديب عراقي، ولد في مدينة
تكريت
مركز
محافظة صلاح الدين
، وترك الشعر واتجه الى القصة القصيرة والنقد ويحمل شهادة
الدكتوراه
في الادب، وله مؤلفات عديدة أولها صدر عام 1981 وهو "حوار اخر"، فضلا عن عربة بطيئة، واجهات براقة، رماد الاقاويل، بريد الاب، والاعمال القصصية الكاملة عام 2022، بالإضافة الى كتب نقدية اخرها توظيف
الأسطورة
في القصة العراقية الحديثة ( 2020 ).
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
معرض تشكيلي وأمسية أدبية في لندن بمناسبة مرور 60 عاما على رحيل السياب
06:40 | 2025-02-05
نقابة الفنانين تنعى فناناً وناقداً عراقياً
08:43 | 2025-04-06
العبودي: حققنا منجزا هاما في مساحة التأثير والمشاركة والإسهام بميدان البحث العلمي
07:20 | 2025-04-19
شرخ كبير في الجمجمة.. سبب وفاة عنصر الأمن في قضية الأستاذ المتحرش في تكريت (صور)
08:03 | 2025-04-10
الروائي العراقي فرج ياسين
القاص فرج ياسين
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
هكذا يمكن الكتابة بأحرف ملونة على "واتساب"
منوعات
43.43%
13:06 | 2025-04-21
هكذا يمكن الكتابة بأحرف ملونة على "واتساب"
13:06 | 2025-04-21
مركز الفلك الدولي يتوقع موعد عيد الأضحى المبارك
دوليات
22.6%
12:39 | 2025-04-21
مركز الفلك الدولي يتوقع موعد عيد الأضحى المبارك
12:39 | 2025-04-21
ما ستشهده 8 محافظات الليلة
محليات
17.41%
12:21 | 2025-04-21
ما ستشهده 8 محافظات الليلة
12:21 | 2025-04-21
انخفاض جديد بأسعار الدولار مقابل الدينار في العراق
اقتصاد
16.56%
03:40 | 2025-04-22
انخفاض جديد بأسعار الدولار مقابل الدينار في العراق
03:40 | 2025-04-22
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة السنك بغداد - الحلقة ١٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-23
ناس وناس
منطقة السنك بغداد - الحلقة ١٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-23
52 دقيقة
الزحف العمراني يلتهم الاراضي الزراعية - حلقة ٢ | الموسم 7
15:10 | 2025-04-22
52 دقيقة
الزحف العمراني يلتهم الاراضي الزراعية - حلقة ٢ | الموسم 7
15:10 | 2025-04-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-22
العراق في دقيقة
22-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-22
العراق في دقيقة
22-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-22
Live Talk
المحتوى الايجابي.. ليس كل ما في السوشيال ميديا هو ضار - الحلقة ١٣ | 2025
10:30 | 2025-04-22
Live Talk
المحتوى الايجابي.. ليس كل ما في السوشيال ميديا هو ضار - الحلقة ١٣ | 2025
10:30 | 2025-04-22
خط أحمر
سرقة تنتهي با٤تصاب وخنــق ثم حرق - الحلقة ٣ | الموسم 8
15:10 | 2025-04-20
خط أحمر
سرقة تنتهي با٤تصاب وخنــق ثم حرق - الحلقة ٣ | الموسم 8
15:10 | 2025-04-20
عشرين
الصدر يرفض مرسال الرئيس ويطلق الانتخابات بالثلاث! - الحلقة ٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-19
عشرين
الصدر يرفض مرسال الرئيس ويطلق الانتخابات بالثلاث! - الحلقة ٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-19
حصاد السومرية
صراع الاراضي في بغداد - حلقة ٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-04-18
حصاد السومرية
صراع الاراضي في بغداد - حلقة ٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-04-18
ماكينة
BAIC X55 مع رفل وحيد - الحلقة ٢ | season 1
12:00 | 2025-04-18
ماكينة
BAIC X55 مع رفل وحيد - الحلقة ٢ | season 1
12:00 | 2025-04-18
الهوا الك
جندي فاقد البصر يريد حقه - الحلقة ٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-18
الهوا الك
جندي فاقد البصر يريد حقه - الحلقة ٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-18
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
منطقة السنك بغداد - الحلقة ١٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-23
ناس وناس
منطقة السنك بغداد - الحلقة ١٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-23
لقطات
المصرف الأهلي الأردني تحت المجهر | تقارير اخبارية
04:03 | 2025-04-23
لقطات
المصرف الأهلي الأردني تحت المجهر | تقارير اخبارية
04:03 | 2025-04-23
52 دقيقة
الزحف العمراني يلتهم الاراضي الزراعية - حلقة ٢ | الموسم 7
15:10 | 2025-04-22
52 دقيقة
الزحف العمراني يلتهم الاراضي الزراعية - حلقة ٢ | الموسم 7
15:10 | 2025-04-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-22
العراق في دقيقة
22-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-22
العراق في دقيقة
22-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-22
Live Talk
المحتوى الايجابي.. ليس كل ما في السوشيال ميديا هو ضار - الحلقة ١٣ | 2025
10:30 | 2025-04-22
Live Talk
المحتوى الايجابي.. ليس كل ما في السوشيال ميديا هو ضار - الحلقة ١٣ | 2025
10:30 | 2025-04-22
خط أحمر
سرقة تنتهي با٤تصاب وخنــق ثم حرق - الحلقة ٣ | الموسم 8
15:10 | 2025-04-20
خط أحمر
سرقة تنتهي با٤تصاب وخنــق ثم حرق - الحلقة ٣ | الموسم 8
15:10 | 2025-04-20
عشرين
الصدر يرفض مرسال الرئيس ويطلق الانتخابات بالثلاث! - الحلقة ٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-19
عشرين
الصدر يرفض مرسال الرئيس ويطلق الانتخابات بالثلاث! - الحلقة ٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-19
حصاد السومرية
صراع الاراضي في بغداد - حلقة ٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-04-18
حصاد السومرية
صراع الاراضي في بغداد - حلقة ٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-04-18
ماكينة
BAIC X55 مع رفل وحيد - الحلقة ٢ | season 1
12:00 | 2025-04-18
ماكينة
BAIC X55 مع رفل وحيد - الحلقة ٢ | season 1
12:00 | 2025-04-18
اخترنا لك
تأليف لجنة فنية لمعالجة الأراضي المحيطة بجامعة ذي قار
07:41 | 2025-04-23
هيئة الحج تحدد موعد أول رحلة تفويج لحجاج الديار المقدسة
05:26 | 2025-04-23
لا غرابة من حادثة "الدعاء على بلدية الدورة امام الكعبة".. "بلطجة" جديدة وابتزاز بالقوة بـ25 مليون دينار
04:04 | 2025-04-23
قد ينهار في أي لحظة.. السومرية ترصد كارثة وشيكة في أحد جسور محافظة نينوى
03:33 | 2025-04-23
بحجة الاستثمار.. السيطرة على 2000 دونم تابعة لموظفين بجامعة بغداد
03:00 | 2025-04-23
التخطيط تعن انخفاض نسبة الأمية في العراق
02:58 | 2025-04-23
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.