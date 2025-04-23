بعد نصف قرن من المنجز الأدبي.. تكريت تنعى روائيا عراقيا كبيرا

وقال محافظ في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ننعى ببالغ الحزن والأسى، القاص والروائي العراقي الكبير فرج ، الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة أدبية غنية ومضيئة، ترك فيها إرثاً سردياً مميزاً، وشكّل علامة فارقة في الأدب العراقي الحديث".وأضاف: "لقد خسرنا برحيله رمزاً من رموز الثقافة العراقية، وعلماً من أعلام القصة، الذي بقيت كلماته شاهداً على تحولات المجتمع، ونبض الإنسان العراقي عبر عقود من الإبداع والتميز، نسأل الله أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه وزملاءه من الأدباء والمثقفين الصبر والسلوان".وفرج ياسين، من مواليد 1945، هو كاتب وشاعر وقاص وأديب عراقي، ولد في مدينة مركز ، وترك الشعر واتجه الى القصة القصيرة والنقد ويحمل شهادة في الادب، وله مؤلفات عديدة أولها صدر عام 1981 وهو "حوار اخر"، فضلا عن عربة بطيئة، واجهات براقة، رماد الاقاويل، بريد الاب، والاعمال القصصية الكاملة عام 2022، بالإضافة الى كتب نقدية اخرها توظيف في القصة العراقية الحديثة ( 2020 ).