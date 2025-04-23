قريباً.. عطلة للموظفين العراقيين

ولم يتضمن قانون العطل الرسمية، اية تخص العراقيين جميعا باستثناء الأربعاء الأول من نيسان والذي شهد عيد رأس السنة .وعند مراجعة القانون فقد تضمن ان الأول من أيار المقبل والذي يصادف يوم خميس عطلة رسمية لجميع العراقيين وذلك بمناسبة عيد العمال إضافة الى انه سيكون عيدا للصابئة كونه يتزامن مع ذكرى عيد ميلاد النبي (عليه السلام).