تنويه هام لاصحاب المواكب الحسينية بين النجف وكربلاء

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ ، "إلى أهلنا أصحاب المواكب الحسينية في طريق محور الزائرين نجف - وضمن أعمال فك اختناقات الشبكة الكهربائية والتي يقوم بها فرع توزيع الأشرف والخاصة باستعدادات زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام".وأضافت انه "نظراََ لحصول تعارض مع هذه الأعمال وجود بعض المسقفات والتي تعيق هذه الأعمال من عمود 420 إلى عمود 663"، داعيا "أصحاب المواكب ضمن هذه الرقعة الى رفع هذه التعارضات خدمةً للصالح العام".