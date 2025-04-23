"لا ضمانات حقيقية وخسائر لمالكي سياراتها".. انتقاداتٌ واسعةٌ تطال شركةَ GMC الامريكيةَ

حيث سببت الشركة خسائر كبيرة لمالكي السيارات، فالعروض التي تقدمها تختلف عن الواقع، والسبب غياب الرقابة والمحاسبة لعملها.وترتبط معظم شركات السيارات بجهات متنفذة توفر لها غطاء الحماية من الملاحقات القانونية، التي من الممكن ان تتعرض لها نتيجة عملها غير الشرعي، وعدم التزامها بشروط الخدمة الحقيقية بعد البيع.