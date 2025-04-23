تسجيل وفاة ثالثة بالحمى النزفية في كركوك

وقال المصدر لـ ، إنه "رجل يبلغ من العمر 53 عاما توفي اليوم بسبب اصابته بالحمى النزفية في "، مشيرا الى ان "هذه الوفاة هي الثالثة خلال الأسبوعين الأخيرين".وأشار الى ان "الرجل يعمل قصاب ويعتقد اصابته نتيجة التعامل المباشر مع الحيوانات المصابة بدون علمه".وفي وقت سابق، أعلنت ، تسجيل 14 إصابة وحالتي وفاة بمرض الحمى النزفية منذ بداية عام 2025.وقال المتحدث باسم الوزارة لـ نيوز، ان "عدد الإصابات المؤكدة بمرض الحمى النزفية منذ بداية العام الحالي هو 14 إصابة وحالتي وفاة"، مبينا "سجلنا صباح اليوم حالة وفاة ثانية في كركوك وهو أحد منتسبي وزارة ".وأضاف ان "الإصابات توزعت بواقع: 6 إصابات، كركوك 4 إصابات منها حالتي وفاة، ونينوى والبصرة وبغداد إصابة واحدة دون حالة وفاة".وتابع ان "الحمى النزفية هو مرض متوطن منذ أواخر سبعينات الماضي وتم تسجيل إصابات في اغلب بلدان العالم"، مشيرا الى ان "اعداد الإصابات والوفيات خلال العام الماضي كانت قياسية وتمكنا من احتوائها من خلال التوعية الصحية".وشدد على "ضرورة تكثيف الجهود في المرحلة الحالية والتمكن من احتواء هذه الإصابات على هذا المرض"، موضحا ان "المرض هو فايروسي خطير ينتقل من خلال التماس المباشر مع الحيوانات المصابة او التماس مع لحومها وانسجتها او سوائلها وينتقل من خلال حشرة القراد".وأوصى البدر "بخزن اللحوم بدرجة تبريد عالية جدا وتطهى بدرجة عالية جدا إضافة الى ارتداء ملابس خاصة وخاصة الكفوف عند التعامل مع الحيوانات"، مشيرا الى ان "المرض يصيب الابقار والاغنام والمعاز والخيول والجمال أيضا، حيث ان أكثر الإصابات المسجلة هي لمربي الماشية والعاملين معهم".وبين ان "اعراض المرض هي ارتفاع في درجات الحرارة وآلام في مناطق مختلفة من الجسد والشعور بالإعياء، حيث عند تشخيص المرض في هذه المرحلة فاحتمالية الشفاء منه عالية جدا، الا ان تطور المرض والدخول في المرحلة الثانية يكون عبر ظهور حالات نزف من فتحتات الجسم تتبعها مضاعفات وفشل في انحاء الجسم والتي تكون احتمالية الشفاء في هذه المرحلة قليلة جدا".