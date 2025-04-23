ضبط مطاعم عشوائية في الديوانية

أعلنت شرطة ، مساء الأربعاء، عن ضبط عدد من المطاعم العشوائية في المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان، إن "مفارز مكافحة الجريمة المنظمة في وفي إطار متابعتها للأشخاص المخالفين، تضبط عدد من المطاعم العشوائية على الارصفة في مركز المحافظة وغير مجازة فضلا عن مخالفتها للشروط الصحية".

وأضاف البيان "تم وعلى الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب المطاعم واحالتهم إلى القضاء".