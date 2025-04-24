رسميا.. تحديد أجور الفحص الطبي في البصرة

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اعلنت الأطباء، اليوم الخميس، عن تحديد أجور الفحص الطبي "الكشفية" في العيادات الطبية والاستشارية والمراكز التخصصية والمستشفيات الاهلية في .





واظهرت وثيقة حصلت عليها ، ان " حددت أجور الفحص الطبي "الكشفية" في العيادات الاستشارية والمستشفيات الاهلية والمراكز التخصصية".



نص الوثيقة ادناه: واظهرت وثيقة حصلت عليها ، ان " حددت أجور الفحص الطبي "الكشفية" في العيادات الاستشارية والمستشفيات الاهلية والمراكز التخصصية".نص الوثيقة ادناه: