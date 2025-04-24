العدل تعلن صدور أمر تعيين وجبة جديدة من الخريجين الأوائل

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن " جاء استناداً إلى كتاب المرقم (50/111/2135) بتاريخ 28 / 3 / 2025 ، وكتاب المرقم (25803) بتاريخ 13 / 3 / 2025 ، بعد توفّر الشروط القانونية اللازمة وفقاً للمواد (7 و8 و14) من رقم (24) لسنة 1960، وموافقة الوزير".ودعت الوزارة الأسماء المشمولة، إلى "مراجعة والمالية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر ، لاستكمال الإجراءات الرسمية الخاصة بالتعيين".